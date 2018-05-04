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Enflasyon, Memur Maaş Zammını Geçti-Memurlar Cepten Yemeye Başladı

Enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre memurun 2018 yılı ilk dönem zammı eridi ve memur cebinden yemeye başladı.

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Enflasyon, Memur Maaş Zammını Geçti-Memurlar Cepten Yemeye Başladı

Enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre memurun 2018 yılı ilk dönem zammı eridi ve memur cebinden yemeye başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 23:37
Enflasyon, Memur Maaş Zammını Geçti-Memurlar Cepten Yemeye Başladı

Türkiye İstatistik Kurumu önceki gün enflasyon oranlaırnı açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı yüzde 4.69 seviyesinde gerçekleşti. Diğer memur konfederasyonlarının tepkisine karşın hükümet ile Memur-Sen tarafından imzalanan toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 4 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. İkinci altı ayda zam oranı yüzde 3.5 olacak.

Önceki gün 4 aylık enflasyon ortalaması yüzde 4.69 seviyesinde gerçekleşti ve buna göre yüzde 4’lük toplu sözleşme zammı henüz 5. ayda aşıldı. Toplu sözleşmeye göre enflasyonun, maaş zammını aşması halinde aradaki fark memurlara ve emeklilere ödenecek.

Türkiye Kamu-Sen, hükümetin emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında 1000'er lira ikramiye vermesinin memurları da kapsaması için sosyal medya üzerinde “ikramiye memurun da hakkı” başlığıyla kampanya başlattı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şunları dile getirdi:

“Yurdumuzun en ücra köşelerine kadar hizmet götüren kamu görevlilerimiz, kendilerini dışlanmış ve unutulmuş hissetmektedir. Emeklilere ikramiye verilirken memurların uygulama dışında tutulması kararıyla, kamu görevlileri bir kere daha hayal kırıklığına uğramışlardır. Bayram öncesinde hükümet, 3 milyon kamu görevlisini unutmamalı, memur ailesini boynu bükük bırakmamalıdır.”

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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