emniyet genel müdürü celal uzunkaya tüm emniyet personelinin bayramını kutladı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan mesaj ile bütün emniyet personelinin kurban bayramını kutladı.

Celal Uzunkaya'nın mesajı şöyle;

Değerli Mesai Arkadaşlarım,

Milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı, millet olma şuurumuzun kuvvetlendiği bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın sevincini yaşamaktayız.

Polis Teşkilatı olarak; kahramanlıklarla dolu 173 yıllık köklü tarihimizin ve asırlardır bozulmadan koruduğumuz ulvi değerlerimizin bizim en büyük zenginliğimiz olduğunu biliyoruz.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda en büyük amacımız; vatandaşlarımızın huzur, güven ve gerçek bir bayram havası içerisinde bayramı geçirmelerini sağlamaktır. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de üstün gayret ve başarıyla görevlerinizi ifa edeceğinize inanıyor ve güveniyorum.

Sorumluluk bilinciyle ve mesai mefhumu gözetmeden her şart altında görevini yerine getiren sizlere ve yine her zaman desteklerini esirgemeyen, fedakar eşlerinize ve ailelerinize de bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimiz ve cennet vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize ve emeklilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum.​

Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya Kurban Bayramı vesilesiyle Teşkilat personelimize yönelik bir mesaj yayınladı pic.twitter.com/J2fvOJF7rI — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 21 Ağustos 2018

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