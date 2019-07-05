EGM'de Merakla Beklenen Atama Sonuçları Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre polis şark tayin sonuçları açıklandı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına göre, her yıl düzenli olarak Mayıs- Haziran aylarında gerçekleştirilen atama sonucu belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde farklı illerde görev süresini tamamlayan personellerin 1. ve 2. bölgeler arasındaki tayinleri için resmi yazı gönderilmesiyle beraber polis memurlarının tayinleri alınmıştı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına göre Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde bulunan polislerin şark tayin sonuçları açıklandı.

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