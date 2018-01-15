DPB'den Memurların 2019 Yılı Yurtdışı Eğitimi Duyurusu

Devlet Personel Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada yurt dışına gönderilecek memurlar ile ilgili bilgi verildi.

DPB resmi sayfasından yapılan açıklamada yurt dışına gönderilecek memurların taleplerinin alınacağına yer verildi. DPB'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kurumların, bütçe olanaklarıyla 2019 mali yılı içerisinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini,en geç 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı’nın www.dpb.gov.tr adresli internet sayfasından “DPB e-Uygulama” başlığının “Eğitim Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Giriş” alanını öncelikle doldurduktan sonra, aynı bölümde yer alan “Yurtdışı Eğitim Kontenjan Talebi” alanına girmeleri gerekmektedir.

Söz konusu önerilerde, gönderilmek istenen Devlet memurlarının sayısı, sınıfı, yaptırılacak eğitim veya öğrenim konu ve süresi ile gönderilecek ülkenin adının yer aldığı bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Kurumların Bakanlar Kurulu Kararı eki (III) sayılı cetvelde yer alan Uluslararası Kuruluşlarda staj yapmak amacıyla gönderecekleri Devlet memurlarına ilişkin kontenjan taleplerini (II) sayılı cetvelde bildirmeleri gerekmektedir.

Kurumların (I) sayılı cetvele ilişkin önerilerinde yer alan eğitim veya öğrenim konularından daha fazla yararlanabilmeleri için, aynı hizmet sınıfı ve aynı sürelerde yer alan taleplerinin tek bir satırda düzenlenmesi ve bu taleplerde yer alan sayı ve ülkelerin de yine aynı satırda birleştirilmesi önem arz etmektedir.

Kontenjan talep önerilerinde tespit edilecek konular, kurumların eğitim planlarına, stratejik amaç ve hedeflerine, vizyonlarına uygun şekilde spesifik olarak belirlenmeli ve eğitim konularının personelin görev alanı ile doğrudan ilgili olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yukarıda bahsedilen internet adresinden yapılan kontenjan taleplerinin onaylandıktan sonra yazdırılarak ayrıca resmi yazı eki olarak Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Her mali yıl için kontenjan talep edilme süresi içinde, ayrıca daha önce gönderilenlerden bir önceki yılda yurda geri dönen memurlara ilişkin bilgilerin de, kontenjan talebi ile birlikte www.dpb.gov.tr internet adresinde bulunan “DPB e-Uygulama” başlığı altındaki “Eğitim Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yurtdışı Eğitim Giriş” kısmına girilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgiler, kurumlara kontenjan tahsis edilme sürecinde önemli bir değerlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurulacak olup, bu bilgilerin doğru girilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

Kpsscafe.com.tr | Ankara