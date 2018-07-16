Din Hizmetleri Sınıfı Personeli Sözleşmeli Çalışabilecek!..

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme, Din Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki tüm unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine imkan veriyor.

703 sayılı KHK, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda da bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden birisi de, Din Hizmetleri Sınıfında sözleşmeli personel istihdamı imkanı getirilmesi oldu.

Sözleşmeli personel nasıl alınacak

Sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre işe alınacak.

İşe alınacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca ilgili mevzuatında belirlenen özel şartlar aranacak.

Naklen atanma

Bu kapsamda atanan sözleşmeli personel, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde, personelin eşi bu personele tabi olacak. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak.

Memuriyete geçiş

Bu kapsamda memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin, 4/B sözleşmeli pozisyonlarda geçirdiği hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Bunlar; atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Memuriyete atananlara, sözleşmesinin sona ermesinden dolayı iş sonu tazminatı ödenmeyecek. İş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süresi, emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilecek.

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