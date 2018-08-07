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CTE'den Aile Birliği Mazeretine Dair Ek Duyuru

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nin resmi internet sitesi üzerinden aile birliği mazeret tayinleriyle ilgili ek duyuru yayımladı.

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CTE'den Aile Birliği Mazeretine Dair Ek Duyuru

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nin resmi internet sitesi üzerinden aile birliği mazeret tayinleriyle ilgili ek duyuru yayımladı.

07 Ağustos 2018 Salı 16:53
CTE'den Aile Birliği Mazeretine Dair Ek Duyuru

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nin resmi internet sitesi üzerinden aile birliği mazeret tayinleriyle ilgili ek duyuru yayımladı.

T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan resmi duyuru şöyle;

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma taleplerinin değerlendirileceği ilgi yazımız ile tüm teşkilata duyurulmuştur.

Söz konusu yazımızda "aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/09/2018 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 1 (bir) yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak gerekeceği (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)" belirtilmiş ise de; 

Genel Müdürlüğümüzce yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ilk istihdam, açıktan atama ile açıktan yeniden atananlar hariç olmak üzere 1 (bir) yıllık hizmet süresi şartı (01/09/2018 tarihi itibariyle) aranmaksızın aile birliği mazereti nedeniyle başvuru yapılabilecektir. (Örneğin NAS kapsamında atanan ancak sonradan aile birliği mazereti ortaya çıkan ya da görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanan ancak sonradan aile birliği mazereti ortaya çıkanlar bu kapsamda 1 (bir) yıllık hizmet süresi aranmadan başvuru yapabileceklerdir)
Ayrıca, aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.08.2018 22:49
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cte den aile birliği mazeretine dair ek duyuru
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