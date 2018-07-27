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Çalışanların Beklediği Yıpranma Payı Yasalaştı!..

Sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği ve sağlık sektörüne ait sendika kuruluşlarının ziyadesiyle ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı.

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Çalışanların Beklediği Yıpranma Payı Yasalaştı!..

Sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği ve sağlık sektörüne ait sendika kuruluşlarının ziyadesiyle ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:55
Çalışanların Beklediği Yıpranma Payı Yasalaştı!..

Sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği ve sağlık sektörüne ait sendika kuruluşlarının ziyadesiyle ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Uzun zamandır gündemimizde olan sağlık çalışanlarının beklediği, sendikaların ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Bülent Turan'ın yaptığı yazılı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren ve sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin kanun düzenlenmesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirtti.

AK Parti'nin yaptığı reformların başında sağlık konusunun geldiğini vurgulayan Bülent Turan, "Yapılan reformaların en başında sağlık gelmekte. Şehir hastanelerinden, acil hizmete kadar sağlık alanında ciddi iyileştirmeler yaptık. Sağlıkta yüzde 39,5 olan memnuniyet, bugün yüzde 75,5'lere ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, kararın tüm sağlık çalışanları için hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarına, 'Yıpranma payını getireceğiz.' şeklinde bir vaadi olmuştu. Bir sözümüzü daha yerine getirdik. Uzun zamandır gündemimizde olan sağlık çalışanlarının beklediği, sendikaların ısrarcı olduğu yıpranma payı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaştı. Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bu düzenlemeyle yılda 60 gün yıpranma payı verilecek. Aynı zamanda tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını almaları için çaba sarf ediyoruz."

Kaynaklar;
Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 27.07.2018 18:04
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çalışanların beklediği yıpranma payı yasalaştı
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