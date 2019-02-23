Çalışana Yarım Mesai Tam Maaş Uygulaması!

Çalışan anneye veya evlat edinen babaya devlet desteğini sürdürmeye devam ediyor. Farklı uygulamalar altında çalışan anne ve babaya destek veren uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Özellikle çalışan annelerin çocuğu olduktan sonra çalışma hayatından kopmaması ve çocuğuna yeteri kadar vakit ayırabilmesi için yarım mesai tam maaş uygulaması devreye sokuldu. 2016 yılının nisan ayından itibaren uygulamaya konulan yarım mesai tam maaş sistemine geçen zaman dilimi içerisinde 19 bin kişi başvuru yaptı ve toplamda bu başvurulara 40 milyon TL ödeme yapıldı.

Yarım çalışma ödeneği olarak bilinen uygulamaya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Uygulama ile anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra 6 aya varan sürede yarım gün çalışabiliyor.

Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti asgari ücret üzerinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından veriliyor. Böylece anneler, asgari ücretliyse tam, değilse tama yakın maaşla yarım gün çalışma imkanına sahip oluyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten bugüne kadar 19 bin 482 kişi yararlandı.

Uygulamanın başladığı 2016 yılı nisan ayından itibaren Ocak ayı sonuna kadar vatandaşlara toplam 40 milyon TL tutarında yarım çalışma ödemesi yapıldı. Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda en fazla 30, ikinci doğumda en fazla 60, sonraki doğumlarda en fazla 90 gün olarak ödeniyor. Çoğul doğumlarda yani ikiz veya üçüz doğumlarda mevcut süreye 30 gün ilave ediliyor.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIYOR?

Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. İşçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekiyor. İlk başvuru dilekçeyle işyerlerine yapılıyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

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