Bütün Çalışanları ilgilendiriyor: Dikkat! SGK dökümünüzde bu kod varsa...

Son dönemlerde e-Devlet kapısına giriş yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümünü inceleyenn bazı vatandaşlar, bazı günler ve ayların satır sonunda yer alan ''Ş'' kodunu görüyorlar. ''Şüpheli'' anlamını ifade eden ve genelge ile birlikte ilan edilen bu kod, SGK Hizmet Dökümünde yer alıyorsa çalışanlar açısından ciddi boyutta problem teşkil ediyor olabilir.

Bu konuya açıklık getirmek gerekirse; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümünde iş yerlerine yönelik getirilen denetim sisteminin bir sonucu olan ''Ş'' koduyla karşılaşıldığı takdirde, müfettiş raporunda sahte olarak kabul edilirse, hem hizmet sürelerinin hem de emekliliğin SGK tarafından iptal edilebilme durumu söz konusu olabilir.

Fakat yine belirtilen raporda, iş yerinin (şirketin) sahte olmadığı, hizmetlerin ise gerçek olduğu belirlenirse geçerli kabul edilmektedir. Sahte olan iş yerlerini tespit etmek ve hizmet süreleri eksik olan kişileri belirlemek için bir kontrol mekanizması olan bu uygulamanın kapsamını genişletildi.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ DENETİM VE KONTROLDAN GEÇİYOR!

Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, "sahte işyeri", "kontrollü işyeri" ve "şüpheli işyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.

Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlatılan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. Şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa geçerli kabul ediliyor.

SINIRDA OLAN GÜN İÇİN AYLIK KESİLEBİLİR…

Şirket hakkında inceleme neticeye ulaşana kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine dair bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Fakat, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti ve primi iptal edilir.

Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor.

O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.

Kaynaklar; Mynet

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