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Bunu yapan memur, memurluktan atılır!

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışanlar, işe kaç gün devamsızlık yaparlarsa memurluktan atılabileceklerini merak ederken, devamsızlık yapılan gün sayısına göre hangi cezaların verilebileceğini de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

Bunu yapan memur, memurluktan atılır!

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışanlar, işe kaç gün devamsızlık yaparlarsa memurluktan atılabileceklerini merak ederken, devamsızlık yapılan gün sayısına göre hangi cezaların verilebileceğini de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

24 Şubat 2019 Pazar 19:11
Bunu yapan memur, memurluktan atılır!

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışanlar, işe kaç gün devamsızlık yaparlarsa memurluktan atılabileceklerini merak ederken, devamsızlık yapılan gün sayısına göre hangi cezaların verilebileceğini de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
 

Devlet memurları işe devamsızlık yaptıkları süreler bakımında karşı karşıya kalabilecekleri cezaların ne kadar olacağı sorusuna cevap arıyor.

KAÇ GÜN İŞE GİTMEYEN MEMUR, MEMURLUKTAN ATILIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
-Mazeretsiz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmeyen memura aylıktan kesme cezası,

-Mazeretsiz ve kesintisiz olarak 3 - 9 gün göreve gelmeyen memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,

-Mazeretsiz olarak bir yılda toplam 20 gün (kesintili de olabilir) göreve gelmeyen memura, devlet memurluğundan çıkarma cezası, verilir.

-Mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen memur hakkında ise çekilmiş sayılma hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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