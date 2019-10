Binlerce memuru ilgilendiriyor! Süre 6 aya düşürüldü...

İLGİLİ KADROLAR Görevde yükselmeye tabi kadrolar: a) Yönetim Hizmetleri Grubu; 1) Şube Müdürü, 2) Şef. b) Hukuk Hizmetleri Grubu; 1) Hukuk Müşaviri. c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; 1) Eğitim Uzmanı, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı. ç) İdari Hizmetler Grubu; 1) Ayniyat Saymanı, 2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 3) Memur, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför. d) Yardımcı Hizmetler Grubu; 1) Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı. (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: a) Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi, Fizikçi, Avukat, Kütüphaneci, Çocuk Eğitimcisi, Mütercim, Kimyager, Tekniker, Topograf, Teknisyen, Teknik Ressam, Hemşire, Diyetisyen, Programcı. MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az iki yıl bakanlıkta çalışmış olmak, c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az iki yıl Bakanlıkta çalışmış olmak, c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.