Binlerce Hakim ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi!..

HSK'nın yaz kararnamesi büyük bir heyecanla bekleniyordu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yayımladığı kararname ile toplam 3 bin 200 Hakim ile Savcının görev yeri değiştirildi. İşte görev yerleri değiştirilen hakim ve savcıların isim listeleri...



HSK'nın yayımladığı kararname ile görev yeri değiştirilen hakim ve savcıların listesinde isim, soy isim, bulunduğu görev, atandığı görev şeklindeki bilgiler yer almaktadır.

Görev yeri değiştirilen Hakim ve Savcıların listesini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI ADLÎ VE İDARÎ YARGI 2018 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Adlî ve idarî yargı 2018 yılı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar 25 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adlî yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “ Atanma Talep Formu ” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın müstemir yetki talebine ilişkin bilgilendirme daha sonra duyurulacaktır.

Bölge adliye mahkemelerinde görev yapmakta iken ataması yapılan başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarının atama tebligatlarını yıllık ara verme bitiminde almaları,

Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine ilk defa ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının; mahkemelerin 03.09.2018 tarihi itibariyle faaliyete geçecek olması sebebiyle bu tarihte göreve başlayacak şekilde atama emirlerinin tebliği, ( Yıllık ara vermeden yararlananların buna ilişkin işlemleri iptal edilmemiş olup, adli tatilden yararlanmış sayılacaklardır.)

Ataması yapılan diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeden yararlandırılmalarına ilişkin işlemin iptali ile;

* İlgililerin kararname tebligatlarını almak üzere görevlerine başlamaları,

* Yıllık ara vermenin başlayış tarihi olan 20 Temmuz 2018 tarihinden, kararname tebligatlarını almak üzere görevlerine başlayacakları tarihe kadar geçen sürenin ilgililerin yıllık izinlerinden mahsup edileceği,

* Yeni görev yerlerine başladıktan sonra yıllık izin talebinde bulunmaları halinde taleplerin iş ve kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirileceği,

Bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemelerinde görev yapmakta iken ataması yapılan başkan ve üyelerin atama tebligatlarını yıllık ara verme bitiminde almaları önem arz etmektedir.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.