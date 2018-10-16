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Binlerce Çalışana 1083 TL Ek Ödeme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde hesaplarına yatırılacak.

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Binlerce Çalışana 1083 TL Ek Ödeme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde hesaplarına yatırılacak.

16 Ekim 2018 Salı 10:34
Binlerce Çalışana 1083 TL Ek Ödeme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde hesaplarına yatırılacak.

KAMU İŞÇİLERİNE TEDİYE ÖDEMESİ

Kamu işçilerine ve kadoya geçen taşeron işçilere tediye ödemelerinin ilk taksidi 17 Ağustos 2018 tarihinde yaapıldı. 13 günlük tediye ödemeleri Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatmıştı. İlave tediye (ek ödeme) fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar yapılıyor.

BİN 83 LİRA ÖDEME

İlave tediyele ödemelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak % 15 vergi dilimi baz alınarak 1.083,29 TL ödeme yapılacak.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılan ödemeler için hassasiyet gösteriliyor ve hak edildiği anda hesaplara yatırılıyor. Buna göre kamu işçileri ile kadroya geçen taşeron işçiler 7 Aralık 2018 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Kamudan alınan maaş ile tediye ödemelerinin yapılacağı hesap aynıdır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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