bekçilerin kimlik problemi

Tıpkı Polisler gibi Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve polisler gibi kanuni olarak GBT sorgulama hakkına sahip olan bekçilerin en çok yaşadığı problem olarak vatandaşların kendilerine kimlik göstermek istememesi gösteriliyor.

Bir süre önce eğitimleri tamamlanarak devriye görevine başlayan bekçiler illerin en işlek cadde ve sokaklarında geceleri asayişten sorumlu. Vatandaşın huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan çarşı-pazar, hastane ve mahallelerde nöbet tutan bekçiler, olağanüstü durumlarda destek ekip olarak her noktada görevlendiriyorlar. Bekçiler, asayiş, terör ve narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olarak görev yaparken, kimlik kontrolleri sırasından büyük problem ve sıkıntı yaşıyorlar. Polisler gibi şüphelendiği kişilerden yasal olarak kimlik sorma ve isteme hakkına sahip olan bekçiler, vatandaştan anlayışlı olmaların bekliyor. Bekçiler, vatandaşın kendilerine kimlik göstermekte direndiğini, "Polis misiniz, ben size kimlik göstermem' diye çıkıştığını ve sık sık bu konuda sıkıntı çıktığını belirtiyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ankara'nın en işlek caddelerinde görev yapan bir bekçiye göre problem; yeni nesil bekçilerin vatandaşa tam olarak tanıtılmaması. Yine aynı yerde görevli bir başka bekçi de kamu spotu veya tanıtım filmleriyle bekçilerin halka anlatılması ile problemin çözüleceğine inanıyor. Öte yandan bazı vatandaşların oldukça duyarlı davranmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bekçiler "Bizi mahallelerde, sokak aralarında ve çarşıda görünce mutlu oluyorlar. Kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissettiklerini söylüyorlar" açıklaması yaptı.

Çarşı ve mahalle aralarında gece saat 22.00 ile sabah saat 06.00'a kadar insanların huzuru ve güvenliği için gece devriyesine çıkan bekçiler, sokakta vatandaşlarla sürekli içiçe. Birçok şehirde bekçilerin sayısı sürekli artarken, bekçilerin görev yaptığı noktalardaki suç oranlarında gözle görülür bir azalış yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın elde ettiği verilere göre 2018 yılının ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre % 12,5 azaldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının ardından gasp, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç olaylarının sayısı azalırken, mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranında artış görüldü.

Çarşı ve mahalle bekçileri ve şehirlerde alınan diğer sıkı güvenlik tedbirleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı. 2017 yılının ilk yedi ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. Bu yıl yağma olaylarının aydınlatılması oranında ise yüzde 5 artış yaşandı, 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82'si aydınlatıldı. Hırsızlık olayı sayısı geçen yılın ilk yedi ayında 273 bin 995 iken bu sayı bu yıl 219 bin 901'e düştü. Hırsızlık olaylarının yüzde 28'i ortaya çıkartıldı.

Özel Harekat polisi tarafından verilen eğitimlerde bekçi adayları, spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda eğitim ve bilgiyle donatılıyor. Güvenlik tedbirleri alınarak çelik yelek ve kasklarla gerçekleştirilen uygulamalı atış eğitiminde en çok disiplin eğitimine önem veriliyor. Eğitim sırasında bekçi adaylarının zarar görmemesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla faaliyetler, alanında uzman eğitimcilerin kontrolünde yürütülüyor.

Türkiye Gazetesi - SELÇUK BÖKE

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