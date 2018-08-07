Bekçilerden sonra adi suçlar azaldı

Bekçilerin göreve başlamasından sonra 7 aylık gibi zaman diliminde gasp, hırsızlık, yankesicilik gibi olaylar 2017 yılına göre %12,5 civarında azalma yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak yapılan çalışmada 7 ay gibi kısa bir sürede adi suç olan nitelendirilen suçlarda azalma görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın çarşı ve mahalle bekçileri uygulaması 2018 yılı başında hayata geçirildi. Yeniden hayata geçirilen bekçi uygulamasında, emniyet ve jandarma ekiplerinin sık sık uyguladığı huzur ve güven operasyonları ile ülke genelinde artan kamera takip sistemi uygulamaları ile hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç olayları gibi mal varlığına karşı işlenen toplam olay sayısı ciddi oranda azalma gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük yol haritası belirlenmişti. Belirlenen İçişleri Bakanlığı 100 Günlük İcraat Planı açıklanırken 7 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Bekçi uygulamasından üst seviyede yararlanmak için daha çok iyileştirmelerin yapılacağı ve 2019 yılında 20 bine yakın bekçi alımı yapılacağı düşünülüyor.

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