Başbakan'dan Flaş Açıklama: Memurluk Kalkıyor mu?

Son dakika açıklaması Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.
Başbakan yaptığı açıklamada memurluğa değindi.
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 'Sözleşmeli öğretmene kadro yok mu? Kamudaki sözleşmeliler de kadro bekliyor. Bu süreçte böyle bir vaat olacak mı?' sorusuna "Ben hiç popülizm sevmem. Benim gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. 20 bin küsür öğretmen aldık baştan dedik ki siz beş yıl şurada çalışacaksınız dedik. Çeşitli mazeretlerle buradan filanca ile gitmek istiyorum dediler. Bu planlamayı bozuyor. Sözleşmeyle verimlilik artıyor. Bölgeler arasındaki ihtiyaçlar artıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya öğretmen alınıyor. Sözleşme iş güvenliği konusunda ve ücret bakımından bir sorun yaratmıyor. Kamu çalışanlarının tanımı tek olmalı. Bu da yine kanunla olmalı" cevabını verdi.
Gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Reformlardan biri bu mu olacak' sorusunu sordu, Başbakan Yıldırım 'evet' yanıtını verdi.
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Kalksın develetin verdigi yetki. Makamı kötüye kullananlar var şiddet uyugulayan kişiler var ben asgari ücretle çalışan bir yemekhane işçisiyim siddet ve darp ile karşı karşıya kaldım haklı oldugum halde zorla işimden ettiler nişanlıyım yeni o ladar borç içerisinde tıkandım kaldım Allah ım sesimi duy bu insanşara cezasını ver sadece
Cok kotu oldu
Memurluktan ziyade kamu kurumlarında mülakatları kaldırmanız lazım . Torpillerin havada uçuştuğu mülakatlardan birisinde hakkımın yendiği günü unutmuyor o kişileri Allah’a havale ediyorum .
Ben şuan memur deilim daha bu yuzden kalksın kıskanıorm
Memleketi batırdınız sattınız satmadığınız insanlar kaldı memurluklar kaldı üç kuruşa sen gel çalış madem sen de kpss ye gir milyarlarca parayı haksız yere yiyorsun haram zıkkım olsun kpss yü kaldıracağı yerde memurluğu kaldırıyor koyun beyinli
Allahin adaleti yakindir.her zorun peşinde kolaylık vardir.
Kpss kaldirin polislik ve askeri personellikte yas sinirinida kaldirin benim gibi binlerce univ gecler ortada surunuyor bunlara care bulun.
Aynen katılıyorum nasılsa yandaş alınıyor bizde aynı fedakarlığı siyasilerden bekliyoruz adam devlet memuru zaten yan gelip yatma yeri niye vekil olmak için ta abd el etek öpmeye gidiyorlar sayın başbakan önce tüm devlet kurumlarında israfı önce sonra atıp tut o kadar Adilcevaz ve Allah CC korkuyorsanız