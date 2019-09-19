Bakanlık Tarafından Yüzlerce Atama Yapıldı! Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Kurası Gerçekleştirildi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı törenle 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

“Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını İstihdamı Atama Töreni”nde 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlayan Bakan Selçuk, “Atama törenini böyle bir günde gerçekleştirmenin büyük bir mutluluğunu yaşamaktayız.” dedi.

“Kamuda 36 Bin Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınımızı İstihdam Ediyoruz“

Bakan Selçuk, 2002 yılına kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam hakkı tanındığını, kamuda istihdam edilen toplam kişi sayısının 36 bine yükseldiğini belirtti.

“2019 yılında 1619 Hak Sahibinin Atamasını Gerçekleştirmiş Olacağız”

2019 yılının ilk altı ayında bin 194 hak sahibinin yapıldığını, ataması yapılan 425 kişiyle birlikte bu sayının toplamda bin 619’a ulaştığını ifade eden Bakan Selçuk, “1995’ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibini yerleştirmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

“Maddi ve Manevi Tüm İmkânlarımızı Seferber Ediyoruz”

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yılda 2 kez değil sürekli olarak yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, “İstiyoruz ki sizler daha müreffeh bir yaşam sürdürün. Bunun için de maddi ve manevi tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, talimatlarıyla haklarınızı genişletmek için her daim uğraşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Şehit yakınlarının istihdam hakkının 2’ye çıkarıldığını, 45 yaş üstündeki hak sahiplerine de istihdam hakkı tanındığını bildiren Bakan Selçuk, “Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor.” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, hak sahiplerine yapılan iyileştirmeler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılırken, öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkânı sunmuş olduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor. Hizmetli unvanında çalışan gazilerimizin memur unvanlı kadrolara geçmesine imkan sağladık. Böylece ileride doğabilecek hak kayıplarının önüne geçmiş olduk.”

Şehitlik ve gaziliğin hiçbir değerle ölçülemeyecek bir şeref olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlık destanlarının temelinde de işte bizim kültürümüzden bu şuur var. Mukaddesatını korumak için gözünü kırpmadan verilen bu mücadele aşkı var. Bizler istiklalimizden ödün vermeyen bir millet olarak bu şuura sahip çıkıyoruz. Ve kahramanlık destanları yazıyoruz her beraber.” diye konuştu.

Atamaların hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Bizler, her zaman emeğin ve alın terinin çok değerli olduğuna inanan bir milletiz. Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla şereflendirdiği bu vatanı; sizlerin vatan sevgisi ve çalışma aşkıyla da daha ileri noktalara getireceğiz. Sizlerin katılımıyla da ülkenin kalkınması daha ileri noktalara erişecek, biz buna canı gönülden inanıyoruz. Görev yaptığınız her yerde de bizlerin yüz akı olacaksınız inanıyoruz.” dedi.

Konuşmasını şehitleri anarak tamamlayan Bakan Selçuk, 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarına ilişkin kura çekimini başlattı. Şehit yakınları, gazi yakınları ve gazilerin görev yerlerinin belirlendiği törende ataması yapılanlar büyük sevinç yaşadı.

Kura töreninin sonunda Bakan Selçuk, tek tek ilgilendiği şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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