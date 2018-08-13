Bakan Ziya Selçuk’tan açıklama... 20 bin ek öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak?

Öğretmen adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük icraat planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yol haritasında belirttiği 20 bin ek atama açıklamalarından sonra merakla atamanın ne zaman yapılacağı bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili bir takvim açıklaması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, Dolmabahçe eski Başbakanlık ofisinde eğitim editörleriyle yaptığı görüşmede öğretmen alımlarıyla, atamalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklamasından sonra sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusu sorulmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, 10 Ağustos 2018 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda eski baaşbakanlık ofisinde eğitim editörleriyle bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplantıda bununla ilgili de açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk, öğretmen alımıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey. Tasarrufun son derece önemli olduğu bir dönemde bu, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesidir öğretmenlere. Tamam ben çok ısrar ettim, istirham ettim ama o tasarruf atmosferinde bence gerçekten hediye. Şükran borçluyum. Çünkü bu çocuklar çok sıkıldılar, çok sıkıntılılar.

100 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

20 bin kişi az-çok diyebilirsiniz. Aslında toplamda 650 bin kadar öğretmen adayı var, ancak hepsi talepkar değil. Benim tahminim 100 bin civarında acil talepkar var. Türkiye bunu 4-5 senede döndürebilecek bir pozisyonda. Ancak bizim bütün bu meslek liselerini ara kademede yöneltebildiğimiz bir durumda, yukarı çıkan öğrenci sayısını azalttığımızda ortaöğretimde çok ciddi bir dönüşüm gelecek. Onun birtakım doğurganları olacak. Onlarla birlikte bütünsel düşündüğümüzde bizim bu gençlere başka çözümler önermemiz lazım. Sadece öğretmenliğin kapısında bekleyerek olmaz. Daha yaratıcı çözümler üretmeliyiz.”

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