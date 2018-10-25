Bakan Ziya Selçuk: Memurluk Kazanmış Tüm Öğretmenlere MEB'de İhtiyacımız Var!

Bugün internetten canlı olarak yayınlanan Anadolu Ajansı Editör Masası programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "tasarruf döneminde meslektaşlarımıza ihtiyacımız var, memur öğretmenlerle ilgili çalışmamız var" ifadeleriyle MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliği mağduru olan Öğretmen olmuş memurların; KPSS ile kazandığı kadrolar EÖH'ye aktarılsın isteği Milli Eğitim Bakanı tarafından olumlu karşılandı.

Öğretmenlik ile ilgisi ve pedagojik formasyonu olmayan binlerce ücretli mevsimlik çalışanın gelecek nesillerimiz olan öğrencilerimizin karşısına büyük bir maliyetle sınıflarda "öğretmen" olarak çıkarılması yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni kadro istenmeden başka memuriyet hizmet sınıflarında görev yapan gerçek öğretmenlerle diploma unvanında verimli istihdamla MEB bünyesinde öğretmen ihtiyacına optimum çözümünün sağlanacağı görüşü MEB düzeyinde de kabul görmüş oldu.

Kimilerinin yüksek lisans ve doktora bile yaptığı, yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdürürken "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "MEB ve TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak " asil memurlardan isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” EÖH sınıfına MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması hususu bugün Anadolu Ajansı Editör Masasına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından da uygun bulundu.

MEB ve TTKB kriterlerine göre öğretmen kamu personelinin memur kadrolarının EÖH sınıfına, MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılmasının yalnızca kendi aralarında

1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki "SSK’lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri" ile "Memuriyet süresi" toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

ya da bunlar dışında belirlenecek adil başka ölçütlere göre uygun bir sıralamayla yapılabileceği düşünülmektedir.

MEB ve TTKB'ye göre "asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" asil memurların KPSS ile kazandıkları kadrolarının EÖH sınıfına kaydırılması iş ve işlemlerinde:

* MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: "özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 68-71-72-74. Maddeleri

* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Genelge,

şeklinde güncel-geçerli hukuki durumun T.C. Anayasamızın 10-17. Maddelerinin güvencesinde olması, kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmalarına dair birçok mahkeme kararıyla birlikte;

* 09/10/2018 Antalya Milletvekili Feridun BAHŞİ: Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile mesleki üst öğrenim bitiren memurların öğrenim durumlarına uygun kadro atamalarının yapılması öngörülmektedir http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1120.pdf

*11/05/2018 Isparta Milletvekili İrfan BAKIR: Öğretmenlik dışı kadrolarda çalışan öğretmenlerin öğretmen olarak alımına ve öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28981s.pdf

* 10/04/2018 İstanbul Milletvekili Arzu ERDEM: Farklı kurumlara memur olarak atanan öğretmenlik bölümü mezunlarına ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28182s.pdf

* 27/10/2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmen olup atanamayan kişilere ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-54650s.pdf

* 18/06/2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişleri ile ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-46447s.pdf

* 21/03/2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-41470s.pdf

Yasama sürecinde çeşitli siyasi partilerin istekleri ve girişimlerinin de dikkate alınacağı açıktır..

"Asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak asil memurlar" ile meslektaş olmaya aday, "yeni mezun veya henüz KPSS ile herhangi bir kadro kazanamamış, doğal olarak memuriyetin iç mevzuatına bağlı olmayan aday öğretmen olmaya aday ilk atamacıların" hukuken birbirlerinden farklı statüde olduğu vurgulanmaktadır.

Yani hak sahibi kamu personelinin kurumiçi-kurumlararası EÖH sınıfına geçirilmesinin ilk atamaya ayrılan kontenjanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Devletimiz tarafından maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'na göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri EÖH memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapıldığında; verimsiz "ücretli öğretmenlik" yerine kimilerinin yüksek lisans ve doktora bile yaptığı, devlet kültürü-terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip, idari-iş deneyimi yüksek; “asil öğretmen olmuş ve aday öğretmen olacak” sicilleri temiz kamu personelini MEB’ e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda bütçeye ek yük getirmeden kapatacaktır.