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Bakan Açıkladı: Sözleşmeli Öğretmenlik Devam Edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya özel bir röportaj verdi. Eğitim 2023 Vizyon belgesinin açıklanmasının ardından 2 canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı akıllarda soru işareti bırakan hususlarla ilgili bazı açıklamalar daha yaptı. Özellikle Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler tam anlamıyla anlaşılamamıştı.

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Bakan Açıkladı: Sözleşmeli Öğretmenlik Devam Edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya özel bir röportaj verdi. Eğitim 2023 Vizyon belgesinin açıklanmasının ardından 2 canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı akıllarda soru işareti bırakan hususlarla ilgili bazı açıklamalar daha yaptı. Özellikle Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler tam anlamıyla anlaşılamamıştı.

30 Ekim 2018 Salı 09:05
Bakan Açıkladı: Sözleşmeli Öğretmenlik Devam Edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya özel bir röportaj verdi. Eğitim 2023 Vizyon belgesinin açıklanmasının ardından 2 canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı akıllarda soru işareti bırakan hususlarla ilgili bazı açıklamalar daha yaptı. Özellikle Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler tam anlamıyla anlaşılamamıştı.

Sözleşmeli öğretmenlik kalkmayacak, mülakatlarda iyileştirmeler yapılacak diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''60 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Şu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. Sözleşmeli öğretmenlik yokken belli bölgelerde öğretmen bulmakta zorlandık. Kadrolu öğretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orası boşalıyordu. Çocuklarımız öğretmensiz kalıyordu. Önceliğimiz çocukların eğitim hakkı. “Çocuklarımızın eğitim hakkını, öğretmenimi de mağdur etmeden nasıl iyileştirebiliriz” diye bakıyoruz. O nedenle 6 seneyi 4’e indiriyoruz. Tümüyle kalkması gibi bir seçenek yok.'' ifadelerini kullandı.

MÜLAKATLARDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Öğretmen alımlarında uygulanan mülakatlar uzun zamandır tartışma yaratan bir konuydu. Bir dönem kaldırılacağı yönünde haberler çıksa da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuya son noktayı koydu. ''Mülakatla ilgili bir değişiklik yok şu anda. Bu kamuya alımlarda genel bir karar, sadece öğretmenlerimize yönelik değil. Ancak talepler doğrultusunda farklı tedbirler alacağız.'' ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ÜCRETLERİ VE ÖZLÜK HAKLARI

Öğretmenlerin özlük hakları ve aldıkları düşük ücretlere de değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ''Ücrette asgari sınır belirlenmeli. Bu sınırın TL olarak hangi düzeyde olacağı henüz netleşmedi. Özel öğretimle ilgili geçtiğimiz yıllarda hızlı süreçten dolayı öğretmenlerin özlük hakları ve aldıkları ücretler konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bunun için de asgari standart anlamında bir tebligat olacak. Çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki öğretim yılı geçerli olacak. Asgari ücrete kadar varan öğretmen ücretlerinden söz ediliyor. Öğretmenin bir yaşama standardı, hizmet edebilmesi için gereken şartlar var.'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya verdiği özel röportajın tamamını okumak için tıklayınız.

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Son Güncelleme: 30.10.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
bakan açıkladı sözleşmeli öğretmenlik devam edecek
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