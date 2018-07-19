Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Açıkladı : Emniyete Bu Yıl 25 Bin 500, 2019'da 35 Bin Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleman Soylu 21. dönem POMEM mezunlarının mezuniyet töreninde polis olmak isteyen adayların beklediği haberi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018 yılında ve 2019 yılında ne kadar polis okulu öğrencisi alımı yapacaklarını açıkladı. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının öne çıkan satırbaşları...

banner396

Bakan Açıkladı : Emniyete Bu Yıl 25 Bin 500, 2019'da 35 Bin Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleman Soylu 21. dönem POMEM mezunlarının mezuniyet töreninde polis olmak isteyen adayların beklediği haberi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018 yılında ve 2019 yılında ne kadar polis okulu öğrencisi alımı yapacaklarını açıkladı. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının öne çıkan satırbaşları...

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:26
Bakan Açıkladı : Emniyete Bu Yıl 25 Bin 500, 2019'da 35 Bin Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız emniyet teskilatımıza katılmıs olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kisilik daha alım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Pazar günü 15 Temmuz sebebi ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını belirtti.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya is sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Bakan Süleyman Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini söyledi.

Terörün artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetildiğini, yıllardır Türkiye'de bir şekilde varlığını sürdüren DHKP/C ve PKK'ya, DEAŞ ile FETÖ gibi örgütlerin eklendiğini hatırlatan Süleyman Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istendi. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.Küresel suç örgütleri tarafından ahlaka saldırıldığını dile getiren Süleyman Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ülkenin huzuru ve güveni için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını aktaran Soylu, "Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnsallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.07.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
2019 Polis Alımları2018 Polis Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mert 3 saat önce

POH ISTIYORUZ POHHH

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 3 saat önce

pöh isteyen arkadaslar bosuna umut edip beklemesinler.Pöh alımı ilk ve son kere yapıldı ve teskilata cok zarar verdi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
MEBBİS Yönetici Atamaları Başvuru Ekranı Açıldı!..
MEBBİS Yönetici Atamaları Başvuru Ekranı Açıldı!..
Kadrolu İşçi Yönetmeliği Ne Zaman Açıklanacak!..
Kadrolu İşçi Yönetmeliği Ne Zaman Açıklanacak!..
MEB'de Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Takvimi Belli Oldu!..
MEB'de Şube Müdürlüğü Sözlü Sınav Takvimi Belli Oldu!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim