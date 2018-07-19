Bakan Açıkladı : Emniyete Bu Yıl 25 Bin 500, 2019'da 35 Bin Kişi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız emniyet teskilatımıza katılmıs olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kisilik daha alım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Pazar günü 15 Temmuz sebebi ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını belirtti.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya is sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Bakan Süleyman Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini söyledi.

Terörün artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetildiğini, yıllardır Türkiye'de bir şekilde varlığını sürdüren DHKP/C ve PKK'ya, DEAŞ ile FETÖ gibi örgütlerin eklendiğini hatırlatan Süleyman Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istendi. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.Küresel suç örgütleri tarafından ahlaka saldırıldığını dile getiren Süleyman Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ülkenin huzuru ve güveni için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını aktaran Soylu, "Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnsallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

KPSScafe.com.tr | Ankara