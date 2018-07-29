Artık Hastanelerde Birlikte Görev Yapacaklar!..

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlıklar son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önüne geçebilmek için bir takım tedbir almaya başladı.

Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları, sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen gereken cezai işlemlerin,tedbirlerin ve yaptırım kararlarının alınmasını talep etti. Artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanına jandarma da göreevlendirildi.

Samsun’da 3 gün önce başlayan örnek uygulama vatandaşlardan da destek gördü.

Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapmaya başladı. Herhangi bir şiddet olayı yaşandığında polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.

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