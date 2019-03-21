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Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’dan Flaş 3600 Ek Gösterge Açıklaması!

1,6 milyon memurun gözü kulağı bu haberde! 1,6 milyonu aşkın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi 3600 ek gösterge için yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda. Seçim öncesi konu tekrar alevlenirken İktidardan konuya ilişkin açıklama geldi.

Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’dan Flaş 3600 Ek Gösterge Açıklaması!

1,6 milyon memurun gözü kulağı bu haberde! 1,6 milyonu aşkın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi 3600 ek gösterge için yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda. Seçim öncesi konu tekrar alevlenirken İktidardan konuya ilişkin açıklama geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:12
Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’dan Flaş 3600 Ek Gösterge Açıklaması!

1,6 milyon memurun gözü kulağı bu haberde!

1,6 milyonu aşkın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi 3600 ek gösterge için yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda. Seçim öncesi konu tekrar alevlenirken İktidardan konuya ilişkin açıklama geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Naci BOSTANCI yaptığı açıklamada ek gösterge düzenlemesinin Nisan-Mayıs aylarında çözüleceği müjdesini verdi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklama yapılmış, Cumhurbaşkanı konuya ilişkin olarak “3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur.” Demişti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek. Bu sayede memurların bir nebze nefes alması bekleniyor.

Son Güncelleme: 21.03.2019 19:32
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Öğretmen 2 saat önce

Yılan hikayesine döndürdünüz artik inanmak istiyoruz. Bizi oyalamayın artik.

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