Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Açılan Kadro Sınavını Üyelerin Eşleri ve Çocukları Kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayımladığı ilanlarda kadroya alınacak personeller için açılan sınavı üniversitenin öğretim üyelerinin eşleri ve çocukları kazandı.

banner396

Açılan Kadro Sınavını Üyelerin Eşleri ve Çocukları Kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayımladığı ilanlarda kadroya alınacak personeller için açılan sınavı üniversitenin öğretim üyelerinin eşleri ve çocukları kazandı.

14 Ağustos 2018 Salı 08:56
Açılan Kadro Sınavını Üyelerin Eşleri ve Çocukları Kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayımladığı ilanlarda kadroya alınacak personeller için açılan sınavı üniversitenin öğretim üyelerinin eşleri ve çocukları kazandı.

Son yıllarda büyük tartışmalara neden olan Devlet Üniversitelerindeki eş dost akraba atamaları artarak devam ediyor.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde açılan kamu personeli alım sınavını, öğretim üyelerinin eşleri ve çocukları kazandı. Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreteri Hakan Yekbaş Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’e yaptığı açıklamada bu atamalar ile ilgili, “Personel alımında ve yöneticilerin yakınlarının görevlendirilmesinde kayırma gibi birşey söz konusu değildir. Aranan şartları ve koşulları sağlayan herkes sınava katılıyor ve sınavda başarılı olan kazanıyor. Yeni yönetimi hazmedemeyenler var, rantları kesildi, şantaj yapıyorlar'' diyerek yapılan eş ve çocuk atamalarını savundu. Sınav sonucu yapılan atamalar şöyle:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Alacahan'ın oğlu Ömer Faruk Alacahan, Rektörlük bölümüne uzman olarak atandı.

Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Taner Çiftçi'nin eşi Mehtap Çiftçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi olarak atandı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Ahmet Turan Orhan'ın eşi Alev Orhan Yıldızeli, Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi olarak atandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen'in oğlu Kaan Çimen, Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü'ne asistan oldu.

– Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Raci Kılavuz'un eşi Neval Kılavuz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na Öğretim görevlisi oldu.

– Rektör Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Enis Baha Biçer'in eşi Dr. Derya Fatma Biçer, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdürü oldu.

– Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice'nin kardeşi Prof. Dr. Ali Aksu, Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapıyor.

– Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Gülay Ercins'in ağabeyi Vural Ercins, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı oldu.

NE DEDİLER?

Üniversitede görev alan ve akrabalarına da iş fırsatı çıkan akademisyenler açıklama yaptı. Eşi sınavla öğretim üyesi yapılan Taner Çiftçi “Kayırma söz konusu değil. Bugüne kadar adaletten şaşmadık'' derken, öğretim görevlisi olan Alev Orhan “Benim ALES ve dil puanım yüksek. Hacettepe'nin doktora programını 1'incilikle kazandım. Herhangi bir müdahale söz konusu olamaz'' açıklamasını yaptı. Oğlu Rektörlük'e uzman alınan Öğretim Üyesi Osman Alacahan ''Bir sınav açılmış ve oğlum da kazanmış, şartları tutmuş. Babası akademisyen diye girmeyecek mi?'' diyerek tepki gösterdi. Oğlu, bölüm başkanı olduğu birime alınan Prof. Dr. Mehmet Çimen de “Türkiye'de sadece birkaç anatomi hocasının çocuğu anatomist olmaya heveslenmiştir. Kaan da bunlardan biri'' dedi. Eşi Üniversite'ye alınan Raci Kılavuz da “Eşim yetkin biri ve sınavı kazandı. Torpil yok” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar; Oda TV

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 11:06
Anahtar Kelimeler:
açılan kadro sınavını üyelerin eşleri çocukları kazandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatma 2 saat önce

Aaaa ne kadar da hayret verici bir durum.!!!!! Olmaz bizim ülkemizde böyle bir şey.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mevlut 2 saat önce

Hiç şaşırmadim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yrd. Prof. Doç. Dr. Okt. Uzman Erbaş 2 saat önce

Şimdi bunda torpil yok mu? Yüksek Lisans sınavlarında neler oluyor baksınlar şerefsizler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hayal 2 saat önce

Adalet diye bir şey kalmadı tamamen aile şirketi oluyor artık oh ne ala mualla eşini, kardeşini v.s aç sınavı koy eşini

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erdem 2 saat önce

Komik aklı olan her kişi anlat

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet Güler 2 saat önce

KPSS LE MERKEZI ATAMA OLMAZSA KURUMLAR KENDI PERSONELINIKENDI SINAVIYLA KENDIMULAKATIYLA ALIRSA SONUC BOYLE OLUR. SONRADA DIYORUZ NIYE ILERLEMIYORUZ. NIYE SIKINTI CEKIYORUZ. ADALET OLMAYAN YERDE HICBIR SEKILDEHUZUR OLMAZ.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Allah belanızı versin 2 saat önce

Birde pişkin pişkin çocuklara açıklama yapar gibi konuşmuşlar. Zerre kadar hakkım varsa helal etmiyorum. Ben kpss 83 puanla atanamazken bunların bu kadar rahat atanmalarında elbette hakkım vardır. Ben yıllarca masa başında ders çalışarak atanamaZken. Adamların eşleri bir gece yatak odasındki çalışma ile atanıyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CAN 2 saat önce

Allah belanizi versin. İblisler !!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Bakan Ziya Selçuk’tan açıklama... 20 bin ek öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak?
Bakan Ziya Selçuk’tan açıklama... 20 bin ek öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak?
Hasta Eşine Hastanede Baktığı İçin 10 Gün İşe Gidemeyen Polis Hakkında Mahkeme Kararını Verdi!..
Hasta Eşine Hastanede Baktığı İçin 10 Gün İşe Gidemeyen Polis Hakkında Mahkeme Kararını Verdi!..
20 Bin Ek Atamanın İçinde Engelli Öğretmenler Olacak mı?
20 Bin Ek Atamanın İçinde Engelli Öğretmenler Olacak mı?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim