7 Ağustos 2018 Tarihli Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığı kararları çerçevesinde bazı üst düzey yönetici kadrolarına yapılan atama kararları çerçevesinde yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan atama kararlarına göre yapılan atamalar şöyle;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında:

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar ÖZTÜRK, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, Mehmet BOZDEMİR atandı.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne, Ramazan YILDIRIM atandı.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne, Muhammet Bilal MACİT atandı.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne, Dr. Halil İbrahim ÇETİN atandı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne, Barış YENİÇERİ atandı.

Dışişleri Bakanlığında:

Bakan Yardımcılığına, Faruk KAYMAKCI atandı.

Bakan Yardımcılığına, Sedat ÖNAL atandı.

Bakan Yardımcılığına, Yavuz Selim KIRAN atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında:

Başkan Yardımcılığına, Dr. Selim ARGUN atandı.

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