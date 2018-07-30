Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

5000 Ücretli Öğretmenin Mülakat Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan personellerin sözleşmeli öğretmenliğe atanma aşamalarını gösteren takvim Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve resmi twitter hesabı üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan sözleşmeli öğretmen adayları ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek.

banner396

5000 Ücretli Öğretmenin Mülakat Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan personellerin sözleşmeli öğretmenliğe atanma aşamalarını gösteren takvim Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve resmi twitter hesabı üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan sözleşmeli öğretmen adayları ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:54
5000 Ücretli Öğretmenin Mülakat Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan personellerin sözleşmeli öğretmenliğe atanma aşamalarını gösteren takvim Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve resmi twitter hesabı üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan sözleşmeli öğretmen adayları ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek.

Milli Eeğitim Bakanlığı (MEB) daha önce 5000 özl eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmen adayları ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1 Ağustos 2018 ile 4 Ağustos 2018 tarihinde alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
5000 ücretli öğretmenin mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Artık Hastanelerde Birlikte Görev Yapacaklar!..
Artık Hastanelerde Birlikte Görev Yapacaklar!..
2018 Sözleşmeli Personel (4B) Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?...
2018 Sözleşmeli Personel (4B) Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?...
Çalışanların Beklediği Yıpranma Payı Yasalaştı!..
Çalışanların Beklediği Yıpranma Payı Yasalaştı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim