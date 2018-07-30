5000 Ücretli Öğretmenin Mülakat Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Belli Oldu!..

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan personellerin sözleşmeli öğretmenliğe atanma aşamalarını gösteren takvim Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve resmi twitter hesabı üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan sözleşmeli öğretmen adayları ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecek.

Milli Eeğitim Bakanlığı (MEB) daha önce 5000 özl eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmen adayları ve sözlü sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1 Ağustos 2018 ile 4 Ağustos 2018 tarihinde alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.