500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye

2018 yılı içinde 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alındı. Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirketlerinde kadrolu olarak çalışıyorlar. Bu işçiler için toplu sözleşmeler de imzalandı. Toplu sözleşmelerin imzalanması ile birlikte bazı haklar da elde ettiler. Diğer taraftan bu işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanuna göre yıllık tediye (ikramiye) hakkını da kazandı. Böylece bir yılda 52 günlük ikramiye hak ettiler. Bu ikramiyelerin bir bölümü ödenirken son taksit için ödeme günü kamu işçileri tarafından merak ediliyordu.

KAMU İŞÇİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar resmi gazete yayımlandı. Yayımlanan karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçmiş olacak. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ödenmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos 2018 tarihinde ödendi.

26 GÜNLÜK TUTAR KADAR İKRAMİYE ÖDEMESİ



13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık 2018 tarihinde de 13 günlük tediye kamu işçilerinin hesabına yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak % 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödeme yapılacak.

ASGARİ ÜCRETE İKRAMİYE HESABI



Brüt ücret 2.029,50 TL

Günlük brüt 67,65 TL

13 günlük brüt 879,45 TL

SGK işçi primi (%14) 123,12 TL

SGK işsizlik primi (%1) 8,79 TL

Gelir Vergisi ( %15) 112,13 TL

Damga vergisi 6,68 TL

Kesinti toplamı 250,72 TL

Net ödenecek 628,73 TL

EN AZ BRÜT İKRAMİYE 4 BİN 59 LİRA



Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 TL'yi buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık 2018 tarihinde hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.

Kaynaklar; Mynet Finans

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