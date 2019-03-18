3600 Ek Gösterge İçin AK Parti'den Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamalarında 3600 ek gösterge hakkında değerlendirmelerde bulundu açıklamalarında "3600 ek göstergeyi hayata geçirmiş olacağız. Bununla ilgili kafalarda en ufak bir tereddüt olmaması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"HAYATA GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi seçimden sonra en kısa süre içinde 3600 ek göstergeyi hayata geçirmiş olacaklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarına yönelik açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Sarıeroğlu bu konu hakkında açıklamasında ise "Tüm dünya çok güçlü bir şekilde kınama mesajları yayınlarken, ülkemizde ana muhalefet partisi liderinin yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyorum" ifadelerini kullandı.