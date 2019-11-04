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3600 ek gösterge hakkında yeni açıklama! 3600 ek göstergede son durum nedir? Kimleri kapsayacak?

Yüz binlerce memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Konu hakkında son açıklama geçen hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılmıştı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a EYT ve af yasasındaki son durum hakkında bir soru yöneltildi. Kalın yaptığı açıklamada 3600 ek göstergedeki son durum hakkındaki detayları da paylaştı. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge hakkında yeni açıklama! 3600 ek göstergede son durum nedir? Kimleri kapsayacak?

Yüz binlerce memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Konu hakkında son açıklama geçen hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılmıştı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a EYT ve af yasasındaki son durum hakkında bir soru yöneltildi. Kalın yaptığı açıklamada 3600 ek göstergedeki son durum hakkındaki detayları da paylaştı. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

04 Kasım 2019 Pazartesi 23:41
3600 ek gösterge hakkında yeni açıklama! 3600 ek göstergede son durum nedir? Kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek gösterge konusunda yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanmıştı. Bugün 3600 ek gösterge hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın vatandaşlarla paylaştı. İşte 3600 ek göstergede son durum...

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor. Bugün 3600 ek gösterge de gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor." dedi.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

KIDEME GÖRE FARKLI RAKAM

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

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