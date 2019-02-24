3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Son Durum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde olarak duyurulan ve yaklaşık olarak bir buçuk milyondan fazla memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için yapılan hazırlıklar tamamlandı. 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan düzenlemeyle birlikte emekli maaşları, memur maaşları ve emekli ikramiyeleri de yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 buçuk milyondan fazla kamu çalışanının yüzünü güldüren müjdeli haber nihayet geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin TL artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

MEVCUT EMEKLİLERİ DE KAPSAMASI BEKLENİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, 3600 ek gösterge kanun teklifini önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacak.

3600 Ek Gösterge Paketi ile milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

Kaynaklar; Sabah - Haber 3

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