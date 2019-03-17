3600 ek gösterge açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ilk 3600 değerlendirmesi Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den geldi.

MEMURLARIMIZIN 3600 EK GÖSTERGE UMUTLARI KAF DAĞI’NIN ARKASINA ÖTELENMESİN

Kahveci "Kamu görevlilerinin ek göstergeye ilişkin umutlarını Kaf Dağı’nın ardına ötelemek sorunları derinleştireceği gibi milyonlarca memurun da beklentilerini boşa çıkarmak anlamı taşıyacaktır." dedi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek gösterge konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

'HAYATA GEÇİRİLMEMESİNİN GEÇERLİ BİR NEDENİ YOK'

3600 ek gösterge sözünün geçen yıl yapılan seçimler öncesinde verilmiş olmasına rağmen hala hayata geçirilmemesinin geçerli bir nedeni olmadığını ifade eden Kahveci, bütün memurların ek gösterge konusunda büyük bir beklenti içinde olduğunu hatırlattı. Bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinde değişiklik içermeyen bir düzenlemenin var olan meseleleri derinleştirmekten öteye gitmeyeceğine dikkat çeken Kahveci şunları söyledi:

'BÜTÜN MEMURLARIN BEKLENTİSİ VAR'

“Hatırlanacağı üzere 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmişti. Türkiye Kamu-Sen olarak bizler de ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için değil bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik.

'31 MART SONRASI AÇIKLAMASI HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU'

Sayın Cumhurbaşkanının 2018 seçimleri öncesindeki vaatlerine uygun olarak 4 meslek grubuna yönelik bir çalışma yapılacağı ancak bunun da 31 Mart seçimleri sonrasında gerçekleşeceği yönündeki açıklamaları, uzunca bir zamandır gündemi meşgul eden ve memurların bütününün beklenti içine girdiği ek gösterge düzenlemeleri konusunda hayal kırıklığı yaşanmasına neden olmuştur.

YARDIMICI HİZMETLİLER UNUTULMAMALI

Daha önce defalarca dile getirdiğimiz ve bütün yetkililerin de malumu olduğu üzere hali hazırda ek gösterge düzenlemesi, kendi içinde tutarsızlıklar ve adaletsizlikler içermektedir. Bu nedenle zaten revizyona muhtaç bir durumdadır. Bu bakımdan ek gösterge rakamlarında revizyon yapılması, yalnızca belli unvanlardaki kamu görevlilerinin değil bütün memurlarımızın beklentisidir. Bilhassa ek gösterge uygulamasından hiç faydalandırılmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerle ilgili mağduriyetleri vardır.

Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır, kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini ifade etmekteyiz. Dolayısıyla ek gösterge rakamlarının bir an önce detaylı bir çalışma yapılarak hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmesi, ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanmasının sağlanması, emekli maaşları için son derece önemli bir maaş unsuru olan ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi ve Ak Parti’nin seçim beyannamesinde yalnızca belli unvanlar için öngörülen ek gösterge artışının genele yayılması gerekmektedir.

CUMHURBAŞKANINIMIZIN AÇIKLAMALARI

Ne var ki, Sayın cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama, 2 milyon 700 bin dolayındaki kamu görevlisini hayal kırıklığına uğratmış, hiç kimseyi memnun etmemiştir. Bu konuda hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bekleyen kanun teklifi mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır.

'KAF DAĞI'NIN ARDINA ÖTELEMEK'

Kamu görevlilerinin ek göstergeye ilişkin umutlarını Kaf Dağı’nın ardına ötelemek sorunları derinleştireceği gibi milyonlarca memurun da beklentilerini boşa çıkarmak anlamı taşıyacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanının kamu görevlileri, mevcut emekliler ve aile bireyleriyle birlikte 20 milyonu bulan bir kitleyi hayal kırıklığına uğratmayacağına inanıyor, Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlileri ve emeklilerin sorunlarının çözümü noktasında her platformda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gayret göstereceğimizin bilinmesini istiyorum.” dedi.