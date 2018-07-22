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350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve birçok kanunda değişiklik ile düzenleme içeren torba yasada sağlık sektörünün çalışanlarını da ilgilendiren bir düzenleme yer alıyor. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı ile birlikte erken emeklilik imkanı tanıyan kanun düzenlemesinde sağlık çalışanlarına müjdeli haberler yer alıyor. Sağlık çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik ve yıpranma payı detayları haberimizde...

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350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve birçok kanunda değişiklik ile düzenleme içeren torba yasada sağlık sektörünün çalışanlarını da ilgilendiren bir düzenleme yer alıyor. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı ile birlikte erken emeklilik imkanı tanıyan kanun düzenlemesinde sağlık çalışanlarına müjdeli haberler yer alıyor. Sağlık çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik ve yıpranma payı detayları haberimizde...

22 Temmuz 2018 Pazar 16:28
350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve birçok kanunda değişiklik ile düzenleme içeren torba yasada sağlık sektörünün çalışanlarını da ilgilendiren bir düzenleme yer alıyor. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı ile birlikte erken emeklilik imkanı tanıyan kanun düzenlemesinde sağlık çalışanlarına müjdeli haberler yer alıyor. Sağlık çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik ve yıpranma payı detayları şöyle;

Yapılması öngörülen yasa değişikliği, 350 bin sağlık çalışanına erken emeklilik yolunu açacak gibi görünüyor. Tasarıyla; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların 1 yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülüyor. Böylelikle sağlıkçılar her 6 yıllık hizmetleri karşılığında 1 yıl kazanarak erken emeklilikten yararlanacak. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Yıpranma payının şu an Meclis'e gelen kanun teklifi haliyle yaklaşık 350 bin sağlık çalışanını ilgilendirdiğini görüyoruz" dedi.

Geriye dönük yıpranma payı ile ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Sağlık çalışanları Erken EmeklilikSağlık çalışanları Yıpranma Payı
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