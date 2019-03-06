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3 Milyon Memur Bu Haberi Bekliyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, kamu hizmeti görevini yürüten yaklaşık 3 milyon devlet memuru bu haberi bekliyor. Kamu görevlisini yakından ilgilendiren Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarının bu seneki ilk aşaması nisan ayında gerçekleşecek. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasındaki toplantılarda, iş yerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları oldukça yakından ilgilendiren birçok önemli konu masaya yatırılacak.

3 Milyon Memur Bu Haberi Bekliyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, kamu hizmeti görevini yürüten yaklaşık 3 milyon devlet memuru bu haberi bekliyor. Kamu görevlisini yakından ilgilendiren Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarının bu seneki ilk aşaması nisan ayında gerçekleşecek. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasındaki toplantılarda, iş yerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları oldukça yakından ilgilendiren birçok önemli konu masaya yatırılacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:58
3 Milyon Memur Bu Haberi Bekliyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, kamu hizmeti görevini yürüten yaklaşık 3 milyon devlet memuru bu haberi bekliyor. Kamu görevlisini yakından ilgilendiren Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarının bu seneki ilk aşaması nisan ayında gerçekleşecek. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasındaki toplantılarda, iş yerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları oldukça yakından ilgilendiren birçok önemli konu masaya yatırılacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarının kamu işvereni ile kamu çalışanları arasında sosyal diyalog mekanizması işlevini gördüğünü belirtti.

Yapılacak olan bu toplantıların, toplu sözleşme görüşmeleri ve Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) kadar önemli olduğuna dikkat çeken Hacı Bayram Tonbul, KİK toplantılarının kurumlarda lokal müdahalelerle yerinde çözümler üretme işlevinin bulunduğunu söyledi.
 

'BEKLENTİMİZ HEM FİKİR OLUNAN MADDELERİN UYGULANMASI'

KİK'in geçmiş toplantılarında kamu görevlileri açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Tonbul, şu açıklamaları yaptı;

"Toplantıların gündeminin en az 15 gün önceden belirlenmesi nedeniyle bir süre önce başladığımız çalışmaları hızlandırdık. Toplantılarda, üyelerimizin çalışma koşulları ve karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Bizim kurum yöneticilerinden temel beklentimiz, görüşülüp hemfikir olunan gündem maddelerinin bürokratik engeller ve yorum farklılıklarıyla yavaşlatılmadan uygulanması."

Tonbul, Enerji Bir-Sen'in 2010'dan beri "enerji, sanayi ve madencilik" hizmet kolunda genel yetkili sendika unvanını aralıksız taşıdığını hatırlatarak, geçmiş KİK toplantılarında banka promosyonlarının dağıtılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması, mühendislere ve vardiyalı çalışanlara fazla mesai verilmesinin de aralarında olduğu birçok kazanım elde ettiklerini vurguladı.

Hizmet kollarında yetkili sendika temsilcileri ile kamu kurum yöneticileri arasında geçen KİK toplantıları her kurum için ayrı ayrı yapılıyor. Nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde gerçekleştirilen KİK toplantılarında, memurların çalışma koşulları çalıştıkları kurum bazında ele alınıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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milyon memur bu haberi bekliyor
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