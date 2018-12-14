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2828 Sayılı Kanuna Göre Devlet Koruması Altındaki Gençler İçin Tercih Başvuru Süresi Uzatıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre Devlet Koruması altındaki gençlerin devlet kadrolarına memur olarak yerleştirilmesi için yapılan tercih başvuru süresi uzatıldı.

2828 Sayılı Kanuna Göre Devlet Koruması Altındaki Gençler İçin Tercih Başvuru Süresi Uzatıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre Devlet Koruması altındaki gençlerin devlet kadrolarına memur olarak yerleştirilmesi için yapılan tercih başvuru süresi uzatıldı.

14 Aralık 2018 Cuma 15:56
2828 Sayılı Kanuna Göre Devlet Koruması Altındaki Gençler İçin Tercih Başvuru Süresi Uzatıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre Devlet Koruması altındaki gençlerin devlet kadrolarına memur olarak yerleştirilmesi için yapılan tercih başvuru süresi uzatıldı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Bilindiği üzere 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 3-14 Aralık 2018 tarihleri arasında tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu.

Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce 14 Aralık 2018 Cuma günü 23:59 da sona ereceği belirtilen tercih işlemleri için son başvuru süresi 17 Aralık 2018 saat 23:59 olarak değiştirilmiştir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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2828 sayılı kanuna göre devlet koruması altındaki gençler tercih başvuru süresi uzatıldı
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Mehmet 3 gün önce

Bu iyi güzel bir haber ama keşke aynı duyarlılığı diğer vatandaşlarınıza da gösterseniz çok daha güzel olacak.

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Mehmet 3 gün önce

Bu iyi güzel bir haber ama keşke aynı duyarlılığı diğer vatandaşlarınıza da gösterseniz çok daha güzel olacak.

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Bülent yurtasan 3 gün önce

T.C başbakanlık devlet personel başkanlığı www. dpb.gov.tr enes polat D.P.B.?.《

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