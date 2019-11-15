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24 Bin Memurun Hesabına 3 Bin TL Yatırılacak!

TCDD'deki memurlar için maaş promosyon ihalesi yapıldı. Yapılan ihaleyi ise Vakıfbank kazandı. Bu ihale kapsamında memurlara 3 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

24 Bin Memurun Hesabına 3 Bin TL Yatırılacak!

TCDD'deki memurlar için maaş promosyon ihalesi yapıldı. Yapılan ihaleyi ise Vakıfbank kazandı. Bu ihale kapsamında memurlara 3 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

15 Kasım 2019 Cuma 13:47
24 Bin Memurun Hesabına 3 Bin TL Yatırılacak!

Ulaştırma Memur-Sen, TCDD yetkilileri ve çeşitli bankaların katıldığı promosyon ihalesi yapıldı ve sonuçlandı.

Gerçekleştirilen promosyon ihalesini ise Vakıfbank kazandı. 

3 BİN TL VERİLECEK

Promosyon kapsamında memurlara 3 bin TL promosyon verilecek. 

Vakıfbank, TCDD'deki 24 bin memura 36 ay içinde 3000 TL promosyon ödemesi yapacak.

PROMOSYON REKORU KIRILDI

Tüm bunların yanı sıra Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım bir açıklama yaparak kamuda promosyon rekoru kırıldığını ifade etmişti. Yıldırım açıklamalarında 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin rekor bir tutarla gerçekleştiğini ifade ederek Türkiye genelinde rekor bir tutara imza atıldığını yapılan ihale sonucunda 24 bin 125 sağlık çalışanının hesabına 15 Şubat'ta 6 bin 852 TL yatırılacağını belirtti.

Başkan Özgür Yıldırım açıklamalarında "Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak zaman ve mekan tanımadan her platformda sağlık çalışanlarını en iyi şekilde temsil etmeye, haklarını savunmaya bir an bile ara vermeden devam ediyoruz. Yapılan ihale sonucu kazanan sağlık çalışanlarımız olmuştur. İhaleyi 6 bin 852 tutar ile Yapı Kredi Bankası almıştır. 15 Şubat'ta 24 bin 125 sağlık çalışanımızın hesabına tek seferde yatırılacak olan tutar herkese hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. 

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