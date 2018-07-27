2019 Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra memurlar Temmuz ayı zamlarını aldı ancak 20109 yılının Ocak ayında da maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını merak ediyor.

2018 yılının ilk yarısında memurların yüzde 3,5 oranındaki Temmuz zammı yüzde 5,17 olarak açıklanan enflasyon farkının planlanan orandan yüksek çıkması sonucu yüzde 8,65'e ulaştı.

Buna göre aile yardımı ödeneği de dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 2893 Türk Lirasından 3133 Türk Lirasına yükselmiş oldu. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki öğretmen maaşı 3927 Türk Lirasından 4247 Türk Lirasına, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memuru maaşı 4457 Türk Lirasından 4823 Türk Lirasına çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını Temmuz ayında hesaplarında görürken 2019 yılının Ocak ayındaki artışının da ipuçları geldi.

Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında memurlara % 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 335'ğu geçerse fark verilecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketlerin göre 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4,31 çıkması tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 4 oranında zamma ilaveten yüzde 0.81 oranında fark oluşacak. Bu durumda memurların 2019 Ocak zammı yüzde 4,81'e ulaşmış olacak.

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