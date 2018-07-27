Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2019 Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra memurlar Temmuz ayı zamlarını aldı ancak 20109 yılının Ocak ayında da maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını merak ediyor.

banner396

2019 Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra memurlar Temmuz ayı zamlarını aldı ancak 20109 yılının Ocak ayında da maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını merak ediyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:27
2019 Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?

Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra memurlar Temmuz ayı zamlarını aldı ancak 20109 yılının Ocak ayında da maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını merak ediyor.

2018 yılının ilk yarısında memurların yüzde 3,5 oranındaki Temmuz zammı yüzde 5,17 olarak açıklanan enflasyon farkının planlanan orandan yüksek çıkması sonucu  yüzde 8,65'e ulaştı.

Buna göre aile yardımı ödeneği de dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 2893 Türk Lirasından 3133 Türk Lirasına yükselmiş oldu. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki öğretmen maaşı 3927 Türk Lirasından 4247 Türk Lirasına, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memuru maaşı 4457 Türk Lirasından 4823 Türk Lirasına çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını Temmuz ayında hesaplarında görürken 2019 yılının Ocak ayındaki artışının da ipuçları geldi.

Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında memurlara % 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 335'ğu geçerse fark verilecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketlerin göre 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4,31 çıkması tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 4 oranında zamma ilaveten yüzde 0.81 oranında fark oluşacak. Bu durumda memurların 2019 Ocak zammı yüzde 4,81'e ulaşmış olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.07.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
2019 ocak ayında memurlar kadar zam alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Görevlisi Ücretleri Ödenmeye Başlandı!..
Seçim Görevlisi Ücretleri Ödenmeye Başlandı!..
YÖK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu Yapıldı!..
YÖK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu Yapıldı!..
TTB Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddet İçin Harekete Geçti!..
TTB Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddet İçin Harekete Geçti!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim