2018 YSK Soruları ve Cevapları Yayımlandı!..

2018-YSK Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru şöyle;

YSK: Yüksek Seçim Kurulu Görevde Yükselme Sınavı

2018-YSK Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı (2018-YSK) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 4 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.



2018-YSK Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



2018-YSK sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018 Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Atama Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı Giriş ve Seçim Müdürü ile Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı (2018-YSK) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

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