2018 Yılı Memur Maaşları Zam Oranları Belli Oldu!..

Maum olduğu üzere, 2017 yılında karara bağlanan 2018-2019 yılına ilişkin toplu sözleşmede yer alan hükme göre; memur maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayında % 4, ikinci 6 ayda ise % 3,5 zam uygulanması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan, toplu sözleşmenin 8. maddesindeki hükümde şu ifadelere yer verilmişti.

"Madde 8- (1) Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin; ... b) 2018 yılı Haziran ayı endeksinin 2017 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci fıkrasında 2018 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını , c) 2018 yılı Aralık ayı endeksinin 2018 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci fıkrasında 2018 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3,5 oranını, ... aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 ' inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır"

Yukarıdaki hükümde yer alan ifadelerin özeti olarak 2018'in ilk 6 ayında enflasyon % 9,17 olduğundan, memur maaşlarına Temmuz ayında % 5,17 enflasyon zammı yansıtılmıştı.

Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programında ise enflasyonunun 2018 yılında, % 20,8 olacağı tahmin edilmişti.

Buna göre; kısaca ifade etmek gerekirse ikinci 6 aylık zaman dilimi için enflasyon;

= %20,8-%9,17

= %11,63 olacaktır.

Memurlara uygulanacak enflasyon farkı zammı ise,

=%11,63- %3,5

=% 8,13 olacaktır.

Yukarıdaki rakamlar kabaca ifade edilmiş olup, enflasyon oranının Yeni Ekonomi Programında ifade edilen orandan daha yüksek çıkması halinde ikinci 6 aylık zam % 8,13'ten de yüksek olacaktır. Yani 2018 yılı memur maaş zammı, enflasyonun daha yüksek çıkmaması halinde, toplu sözleşmede yer alan % 4+3,5 değil, enflasyon miktarı olan % 20,8 olacaktır.

Diğer taraftan, 2019 yılı için öngörülen / tahmin edilen enflasyon oranı % 15,9'dur. Toplu sözleşmeyle belirlenen zam ise % 4+5'tir. 2019 yılında %15,9-%9= %6,9 oranında bir enflasyon zammı yansıtılacaktır.

Hem 2018 yılı hem de 2019 yılı için memur maaş zamları, açıklanan resmi enflasyon oranlarının altında kalmaktadır.

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince tüm kamu personeli, en azından, resmi enflasyon rakamaları oranında zam alacakları kesinleşmiştir.

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