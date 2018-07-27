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2018 Sözleşmeli Personel (4B) Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?...

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldığını ve yapılan değişiklikleri duyurdu. İşte Sözleşmeli Personel (4B) çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklikler...

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2018 Sözleşmeli Personel (4B) Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?...

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldığını ve yapılan değişiklikleri duyurdu. İşte Sözleşmeli Personel (4B) çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklikler...

27 Temmuz 2018 Cuma 23:52
2018 Sözleşmeli Personel (4B) Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler Nelerdir?...

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldığını ve yapılan değişiklikleri duyurdu. İşte Sözleşmeli Personel (4B) çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklikler...

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 21.06.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile değiştirilmiştir.  Mezkur Esaslara göre istihdam edilen sözleşmeli çalışanlarımızın çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1-  Mevcut İzin Sürelerinde Yapılan Artışlar - Sözleşmeli kadın personele verilen süt izni süresi; günde 1,5 saatten 3 saate çıkarılmıştır.

  - Sözleşmeli personele doğum, evlenme ve ölüm hallerinde verilen izinlerden; 

•Doğum halinde verilen izin süresi; 2 günden 10 güne çıkarılmıştır.

•Evlilik veya ölüm halinde verilen izin süresi; 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.

2-  İlk Defa Düzenlenen İzin Süreleri

Erken doğum sebebiyle kullanılamayan doğum öncesi analık izin süresinin, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilerek kullanılabilmesi, 

- 10 günü geçmemek üzere mazeret izni verilebilmesi,

- Evlat edinme halinde 8 hafta ücretli izin kullanılabilmesi, 

- 3 aya kadar refakat izni kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

3- Hamile veya doğum yapan personel ile engelli personele, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir.

4- Bir yıl olan doğum sebebiyle yeniden hizmete alınma süresi, evlat edinme de dahil edilerek, 2 yıla çıkarılmıştır. 

Kaynaklar;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 28.07.2018 00:27
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