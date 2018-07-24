20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Bakan Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama töreni saat 10.00’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile yapıldı. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.
BAKAN SELÇUK: HEYECANINIZIN FARKINDAYIM
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk düzenlenen törende öğretmen adaylarına seslendi;
"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.
21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.
Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım.
Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun inşallah."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından bilgisayar kurası ile öğretmen atamaları gerçekleştirildi. Sonuçlar saat 13:00'da Milli eğitim Bakanlığının sonuç açıklama sayfasından yayınlanacak.
60 BİN ADAY MÜLAKAT GİRMEYE HAK KAZANDI ANCAK 50 BİN 314 ADAY MÜLAKATA MI GİTTİ YOKSA 60 BİNİ DE GİDİP YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA MI TAKILDI, BENİM BİLDİĞİM GÜVENLİK SORUŞTURMASI ATANDIKTAN SONRAYDI, YOKSA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ MÜLAKATI GEÇTİĞİ HALDE HİÇ TERCİH Mİ YAPMADI O ZAMANDA DURUM VAHİM BELKİ DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ YAPMAK İSTEYEN BİNLERCE ÖĞRETMEN ADAYI MÜLAKATA BİLE GİRME HAKKI KAZANAMADI DIŞARDA BEKLİYOR MÜLAKAT SİSTEMİNİN OLMASININ NETİCESİ BUNLAR,MÜLAKAT KALKSIN ZATEN ÖĞRETMENLİK YAPMAK İSTEYEN HERYERİ TERCİH EDERDİ ÖYLE DAHA İYİ OLMAZMIYDIİ EY YETKİLİLER EY MEB..BOŞ KALACAKSA DA SONRA TEKRAR EK ALIMA ÇIKILIRDI DEĞDİMİ BUNCA EZİYETE AHA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ TERCİH BİLE YAPMAMIŞ YAZIK DEĞİLMİ ONCA EMEĞE ÇOĞU ADAYIN PUANI MÜLAKAT BİLE GİREMEDEN YANACAK BİRAZ İNCE DÜŞÜNMEK LAZIM ÇÜNKÜ BİNLECE İNSANIN HAYATI SÖZ KONUSU BİR DAHA KPSSYE HAZIRLANABİLEN VAR HAZIRLANAMAYAN VAR..
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