20 Bin Ek Atamaya Teşekkür!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ek Ataması yapılacağı duyurulmuştu. Atamamın 100 gün içinde yapılması beklenirken sosyal medyadan 20 bin ek atama ile ilgili teşekkür mesajları atılmaya başlandı.

İşte o mesajlardan bazıları;

#20BinEkAtamayaTeşekkür 2017 kpss puanıyla yapılmasını temenni ettiğimiz etkinlik için @ceyhunirgil desteklerinizi bekliyoruz — Mete YILDIRIM (@yldrmmete44) 6 Ağustos 2018

#20BinEkAtamayaTeşekkür Engelli ogretmenler olarak, bizler de mujde bekliyoruz. @ziyaselcuk — Beyza Yıldırım (@beyzaayildirm) 6 Ağustos 2018

#20BinEkAtamayaTeşekkür Ogretmenlerimiz 2017puanlarıyla atanmak15 ay beklediler.Son8yılın en az kadrosu verildiği için çok üzüldüler ancak 2017 puani ile ek atama müjdesi umutların yeniden yeşermesine yol açtı.Tesekkurler Umudumuz @RT_Erdogan @ziyaselcuk @hmzaydg @BeratAlbayrak — gökçengül (@gokcen_1975) 6 Ağustos 2018

#20BinEkAtamayaTeşekkür ederiz



2017 KPSS ile yapılan 20 bin atamanın yetersiz olduğunu gören bakanımız @ziyaselcuk'un müjdesini verdiği 2017 KPSS ile 20 bin EK ATAMAnın ilanını bekliyoruz. @tcmeb@mebikgm@hmzaydg@israfilkisla — 2017 KPSS ile Ek Atama (burcu) (@ogretmen_burcu) 6 Ağustos 2018