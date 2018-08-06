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20 Bin Ek Atamaya Teşekkür!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ek Ataması yapılacağı duyurulmuştu. Atamamın 100 gün içinde yapılması beklenirken sosyal medyadan 20 bin ek atama ile ilgili teşekkür mesajları atılmaya başlandı.

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20 Bin Ek Atamaya Teşekkür!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ek Ataması yapılacağı duyurulmuştu. Atamamın 100 gün içinde yapılması beklenirken sosyal medyadan 20 bin ek atama ile ilgili teşekkür mesajları atılmaya başlandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:41
20 Bin Ek Atamaya Teşekkür!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ek Ataması yapılacağı duyurulmuştu. Atamamın 100 gün içinde yapılması beklenirken sosyal medyadan 20 bin ek atama ile ilgili teşekkür mesajları  atılmaya başlandı.

İşte o mesajlardan bazıları;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
bin ek atamaya teşekkür
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