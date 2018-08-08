20 Bin Ek Atamanın İçinde Engelli Öğretmenler Olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen ataması daha yapılacağı duyurulmuştu. 100 gün içinde gerçekleşeceği açıklanan sözleşmeli öğretmen atamalarının içinde engelli öğretmen ataması da yapılacak mı merak ediliyor.

Sosyal medyanın yaptırım gücü inkar edilemez. Bu gücün farkına varan gençler devlet-i erkana taleplerini, isteklerini sosyal medya üzerinden iletiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 20 bin ek atama içine engelli öğretmen atamalarının da dahil edilmesi isteyen binlerce engelli öğrettmen #Biravuçengelliöğretmen etiketi altında birleşerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İşte atama bekelyen engelli öğretmenlerimizin o tweetleri;

Biz çok değiliz #BirAvuçEngelliÖğretmen iz 20 bin atamanın içinde olmak istiyoruz. — Vehbiye aksın (@VehbiyeAks) 8 Ağustos 2018

#biravuçengelliöğretmen @RT_Erdogan @ziyaselcuk @TBMMresmi @AvSerkanBayram @tcmeb engeli öğretmenlerin eylülde okul zilini çalmasını hayal edin onca sene dışardan öğrencileri seyredip bunun hayalini kuran öğretmenlerin sevincine gelin ortak olun eylülde atansın engelli öğretmen — mehmet kılınç (@mehmetkilinc70) 8 Ağustos 2018

#BirAvuçEngelliÖğretmen pırıl pırıl bi nesil yetistirmek için uğraşmamıza izin verin. Çünkü biz bunu canı gönülden istiyoruz. — Ayşenur ÖZDEMİR (@Hazan230) 8 Ağustos 2018

#BirAvuçEngelliÖğretmen sayın Bakanım sizlerden bize bayram üzerine bayram olsun sözleriniz. Engelli öğretmenlere kadro sözü sizden duymak isteriz — Bedran Karaman (@bedran_karaman) 8 Ağustos 2018

#BirAvuçEngelliÖğretmen

Gelin birlik olalım. Engelleri birlikte aşalım.

Kamuda engelli personel olarak çalışan ancak elinde formasyonu bulunanların öğretmenliğe atanmaları sağlanmalıdır. — ENGELSİZ-SEN Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (@engelsizsen) 8 Ağustos 2018

##BirAvuçEngelliÖğretmen bizim hala umudumuz var. Bu umutlar sönmeden atayın bizi. Bizler de artık mesleğimizi yapmak istiyoruz. — Semra Aydoğan (@SemraAydoan15) 8 Ağustos 2018

#BirAvuçEngelliÖğretmen atanmak ve alın teriyle kazanmak istiyor. O kadar çok atanamayan ve mutsuzluktan ve geçim darlığından hayata küsen kişi var ki engellilere öncelik vereceğiz deseler kendilerini neredeyse engelli yapacaklar. Gerçekten Allah herkese sabır ihsan eylesin , — Champion (@QUESS_QUESS) 8 Ağustos 2018

#BirAvuçEngelliÖğretmen seslerinin duyulmasıni bekliyor sayın Bakanım @ziyaselcuk — İlkay Ceylan (@CeylanZzz) 8 Ağustos 2018