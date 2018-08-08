Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

20 Bin Ek Atamanın İçinde Engelli Öğretmenler Olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen ataması daha yapılacağı duyurulmuştu. 100 gün içinde gerçekleşeceği açıklanan sözleşmeli öğretmen atamalarının içinde engelli öğretmen ataması da yapılacak mı merak ediliyor.

banner396

20 Bin Ek Atamanın İçinde Engelli Öğretmenler Olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen ataması daha yapılacağı duyurulmuştu. 100 gün içinde gerçekleşeceği açıklanan sözleşmeli öğretmen atamalarının içinde engelli öğretmen ataması da yapılacak mı merak ediliyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:25
20 Bin Ek Atamanın İçinde Engelli Öğretmenler Olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen ataması daha yapılacağı duyurulmuştu. 100 gün içinde gerçekleşeceği açıklanan sözleşmeli öğretmen atamalarının içinde engelli öğretmen ataması da yapılacak mı merak ediliyor.

Sosyal medyanın yaptırım gücü inkar edilemez. Bu gücün farkına varan gençler devlet-i erkana taleplerini, isteklerini sosyal medya üzerinden iletiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 20 bin ek atama içine engelli öğretmen atamalarının da dahil edilmesi isteyen binlerce engelli öğrettmen #Biravuçengelliöğretmen etiketi altında birleşerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İşte atama bekelyen engelli öğretmenlerimizin o tweetleri;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.08.2018 23:46
Anahtar Kelimeler:
Engelli öğretmen Ataması100 Günlük İcraat Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İLKSAN Uzman Yardımcısı Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!..
İLKSAN Uzman Yardımcısı Alımı Mülakat Listesi Açıklandı!..
Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuçları Açıklandı!..
Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuçları Açıklandı!..
400 Bin Sağlık Çalışanına Erken Emeklilik Müjdesi!..
400 Bin Sağlık Çalışanına Erken Emeklilik Müjdesi!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim