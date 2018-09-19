2 Bin 858 Sözleşmeli öğretmenlik Atama Başvuruları Başlıyor!..

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasından yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20 Eylül 2018 tarihine başlayıp 26 Eylül 2018 tarihinde son bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açtığını duyurmuştu. Yapılan atamaların sonunda 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunun için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. Başvuruları onaylanan öğretmenlerden KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava / mülakata tabi tutulacaklar.

Sözlü Sınavlar 5 Ekim 2018 ile 14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav60 ve üzerinde puan alanlar tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilerek açıklanacak. Tercihler 23 Ekim 2018 ile 26 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenlerin atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 30 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru şartları Şöyle;