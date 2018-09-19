2 Bin 858 Sözleşmeli öğretmenlik Atama Başvuruları Başlıyor!..

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasından yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20 Eylül 2018 tarihine başlayıp 26 Eylül 2018 tarihinde son bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açtığını duyurmuştu. Yapılan atamaların sonunda 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunun için öğretmen adayları yeniden başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Onayları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. Başvuruları onaylanan öğretmenlerden KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava / mülakata tabi tutulacaklar.
Sözlü Sınavlar 5 Ekim 2018 ile 14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav60 ve üzerinde puan alanlar tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilerek açıklanacak. Tercihler 23 Ekim 2018 ile 26 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenlerin atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 30 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.
Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru şartları Şöyle;
- MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
- MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak.
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
- 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.
- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıtarafından yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.
- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
- Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak.
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
Hep öğretmen ataması biz sağlıkçılar yüksek puanlarla atanamayalım adil mi bu biz de ek atama istiyoruz lütfen sesimizi duyurun
Ücretli öğretmenlik zaten bir saçmalık iken bu saçmanın da saçması bişey.