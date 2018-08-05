100 Günlük İcraat Planı Öğretmenlerin Beklentilerini Karşılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat planı öğretmenlerde hayal kırıklığı yaşanmasına neden oldu. Eğitim-İş 1'Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, seçimden önce söz verilmesine rağmen 3600 ek göstergenin 100 günlük icraat planında olmamasını eleştirerek eski uygulamaların yeni vaatler, yeni icraatlar gibi gösterildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna sunduğu 100 günlük icraat planı tartışılmaya devam ediyor. İcraat planı içinde ekonomi, sağlık, savunma ve eğitime kadar birçok icraat başlığı yer aldı.

Eğitim-İş 1'Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, icraat planı içindeki eğitimi ve eğitimcileri yakından ilgilendiren başlıkları değerlendirdi.



Ulusal Kanal'ın haberine göre Hızır İnan, 24 Haziran seçimleri öncesi vaat edilen 3600 ek göstergenin icraat planına dahil edilmemesine tepki gösterdi.



Eski uygulamaların yeni gibi sunulduğunu savunan İnan, "kent güvenlik yönetim sisteminin" daha önce de var olduğunu, sadece kapsamının genişletildiğini belirtti.



Eylem planı içinde bir de "Profesyonel eğitim yöneticiliği" oluşturma hedefi var. İnan'a göre, bir eğitimci profesyonel değil, önce idealist biri olarak yetiştirilmeli.