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1 Milyon 600 Bin Çalışan Yararlanacak! 3600 ek gösterge ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 1 milyon 600 bin memur ve memur emeklisinin beklediği 3 bin 600 ek gösterge için son bilgiler Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, memur ve memur emeklisinin maaşlarında yapılması beklenen artış için 'Yaklaşımımız pozitif ve arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor' açıklamasında bulundu. Peki, yapılacak olan düzenleme ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 3 bin 600 ek gösterge için detaylı bilgiler

1 Milyon 600 Bin Çalışan Yararlanacak! 3600 ek gösterge ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 1 milyon 600 bin memur ve memur emeklisinin beklediği 3 bin 600 ek gösterge için son bilgiler Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, memur ve memur emeklisinin maaşlarında yapılması beklenen artış için 'Yaklaşımımız pozitif ve arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor' açıklamasında bulundu. Peki, yapılacak olan düzenleme ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 3 bin 600 ek gösterge için detaylı bilgiler

01 Kasım 2019 Cuma 15:22
1 Milyon 600 Bin Çalışan Yararlanacak! 3600 ek gösterge ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışta önem arz edecek olan 3600 ek gösterge için gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in üzerinde çalışıldığını açıkladığı 3600 ek gösterge, hayata geçmesi halinde maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, 3600 ek gösterge ve emekli ve memur maaşlarında meydana gelecek olan artış hakkında bazı bilgiler

EK GÖSTERGEDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Ek gösterge derece ve kademeye göre değişiklik gösterecek. Ek gösterge, sadece 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendirecek. Emeklilerin 500-600 lira civarında bir zam alacağı ek gösterge ile emekli tazminatı bekleyenlerin ise yaklaşık 20 bin lira civarında fark alması bekleniyor.

ÇELİK: "ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak.

Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

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3600 Ek GöstergeMemurPolisHemşire
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