Ziya Selçuk Sözleşmeli Öğretmenlerin Sorunlarını Dinledi

Yeni kabine geçtiğimiz gün açıklandı ve İsmet Yılmaz'ın yerine Milli Eğitim Bakanı kolduğuna Ziya Selçuk geldi.

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından olumlu karşılanan bu değişiklik sonrası Ziya Selçuk, bugün sözleşmeli öğretmen temsilcileriyle bir araya geldi ve bir görüşme gerçekleştirek sorunları dinledi.

Görüşmeye katılan öğretmenler, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, şu bilgi notunu yayınladı

"Bakan beyin programını gözlerimizle gördük saniye boşluğu yoktu.

Buna rağmen müsteşar yard Muammer Yıldız beyin sayesinde 5 dk da olsa hediyelerinizi takdim etmek için görüştüreceğiz dediler.

Ziya hoca 6 kişilik temsilci ekibimizi kabul etti. 5 dk denmesine rağmen yarım saat bizleri dinledi.

Sağlık özrünü ayrı tuttuğunu belirtti. Bu konuyu görüşeceğiz ve belki yarın bununla ilgili bi duyuru yayınlayabiliriz dedi.

Aile birliği için devlet orada nasıl öğretmen tutacak diyor. Kibar bir dille sözleşme şartları belliydi dedi.

En dikkate alınması gereken sözleri: "Sizi bir kağıt parçası olarak görmüyoruz, bunu bir İNSAN meselesi olarak görüyoruz. Sıfır tolerans değiliz bu konuda. Değerlendireceğiz".

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