Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ziya Selçuk Sözleşmeli Öğretmenlerin Sorunlarını Dinledi

Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Ziya Selçuk , bugün sözleşmeli öğretmen temsilcileri ile bir araya geldi ve sorunları dinledi.

banner396

Ziya Selçuk Sözleşmeli Öğretmenlerin Sorunlarını Dinledi

Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Ziya Selçuk , bugün sözleşmeli öğretmen temsilcileri ile bir araya geldi ve sorunları dinledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:59
Ziya Selçuk Sözleşmeli Öğretmenlerin Sorunlarını Dinledi

Yeni kabine geçtiğimiz gün açıklandı ve İsmet Yılmaz'ın yerine Milli Eğitim Bakanı kolduğuna Ziya Selçuk geldi.

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından olumlu karşılanan bu değişiklik sonrası Ziya Selçuk, bugün sözleşmeli öğretmen temsilcileriyle bir araya geldi ve bir görüşme gerçekleştirek sorunları dinledi.

Görüşmeye katılan öğretmenler, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, şu bilgi notunu yayınladı

"Bakan beyin programını gözlerimizle gördük saniye boşluğu yoktu.

Buna rağmen müsteşar yard Muammer Yıldız beyin sayesinde 5 dk da olsa hediyelerinizi takdim etmek için görüştüreceğiz dediler.

Ziya hoca 6 kişilik temsilci ekibimizi kabul etti. 5 dk denmesine rağmen yarım saat bizleri dinledi.

Sağlık özrünü ayrı tuttuğunu belirtti. Bu konuyu görüşeceğiz ve belki yarın bununla ilgili bi duyuru yayınlayabiliriz dedi.

Aile birliği için devlet orada nasıl öğretmen tutacak diyor. Kibar bir dille sözleşme şartları belliydi dedi.

En dikkate alınması gereken sözleri: "Sizi bir kağıt parçası olarak görmüyoruz, bunu bir İNSAN meselesi olarak görüyoruz. Sıfır tolerans değiliz bu konuda. Değerlendireceğiz".

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
öğretmenZiya SelçukSon DakikaMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı
Memur Sen'den Yeni Bakana Kritik 13 Maddelik Çağrı
MEB 520 Engelli Öğretmen Atama Sonuçlarını 2 Gün Erken Açıkladı
MEB 520 Engelli Öğretmen Atama Sonuçlarını 2 Gün Erken Açıkladı
MEB'den 2018 İl Dışı İptal Hakkı Açıklaması Geldi
MEB'den 2018 İl Dışı İptal Hakkı Açıklaması Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim