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Yargıtay'dan öğretmenler için emsal karar

Öğretmenlerin kıdem tazminatı haklarıyla ilgili Yargıtay önemli bir emsal karara imza attı...

Yargıtay'dan öğretmenler için emsal karar

Öğretmenlerin kıdem tazminatı haklarıyla ilgili Yargıtay önemli bir emsal karara imza attı...

26 Eylül 2019 Perşembe 08:13
Yargıtay'dan öğretmenler için emsal karar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, özel okullarda çalışan ve sözleşmeleri yenilenmeyen öğretmenlerin kıdem tazminatı hakkı konusunda önemli bir örnek karara imza attı.

Özel bir okulda iki yıl çalışan ve tazminatsız işten çıkarılan öğretmenin davasında Yargıtay, yıllık sözleşme ile çalışan öğretmenlerin sözleşmelerinin işverenlerince yenilenmediği takdirde kıdem tazminatı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Kararda “Önemli olan fesih iradesini kimin ortaya koyduğu ve kıdem tazminatı koşullarının oluşması” denildi. Sözleşmenin yenilenmemesi, feshin haklı nedene dayanmaması, bir yıllık kıdem koşulunun oluşması nedeniyle kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği belirtildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Hürriyet)

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yargıtay dan öğretmenler emsal karar
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