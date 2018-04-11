'Whatsapp'dan Torpil Listesi' Haberleriyle Gündeme Gelmişti 'Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı'

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdürleri ve müdür yardımcılarının listesini whatsapp'dan paylaştığı belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevden alındı.

İddialara göre , Acıpayam ilçe milli eğitim müdürü Çiçekdemir, Whatsapp'dan geçtiğimiz 29 Mart'ta yanlışlıkla okul müdürleri grubunda okul müdür ve müdür yardımcılarının henüz sınavı olmamasına rağmen listelerini paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yaredımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı liste sosyal medyada kısa sürede 'torpil listesi' olarak dağıldı. Soruşturma devam ederken , Acıpayam İlçe Milli Eğidim Müdürü Çiçekdemir'in görevden alındığı, yerine Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin atandığı belirtildi.

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