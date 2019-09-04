Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar internette merakla araştırma yapmaya başladı. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır 2019? Nereden yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

Eğitim bilgileri seçenekleri

"Formasyonum var."

"Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum."

"Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum."

"Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum."

Eğitim bilgilerinin seçilmesi halinde çıkan ikinci sayfada tercih bilgileri dolduruluyor. Bu alanda ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz görüntülenir. Tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi aşağıdaki alandan seçmeniz zorunludur. Birden fazla tercih yapabilirsiniz.

İkinci aşamada il, ilçe ve branş seçini yapılıyor. Bu alanda sadece ilgili yıllarda alınmış olan KPSS10 VE KPSS121 puan türündeki puan bilgisi seçilebiliyor. KPSS bilgisi girilmesi zorunlu olmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NE ZAMAN BAŞLADI? NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Ağustos'ta başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül'de sona erecek. Başvurular 6 Eylül 2019 tarihinde değerlendirmeye alınacağından dolayı bu tarihten itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlik başvuru ücretleri belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

E- DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

E-devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların E-devlet şifresi alması şartı mevcuttur. E-devlet şifresini sis-teme giriş yapmak isteyen vatandaşların PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yetkili şubelere T.C kimlik kartlarıyla başvuruda bulunması yeterlidir. Üzerinde T.C kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik kartı ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet, avukat kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim veya savcı kimlik kartla-rı) yurt içindeki PTT şubelerinden 2 TL karşılığında E-devlet şifrenizi almanız mümkündür. Yurt dışında bulunan vatandaşların ise; E-devlet şifresini temin etmek için elçilik ya da konsolosluklara bizzat müracaat etmesi gerekir.

E- DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLEBİLİR?

E-devlet sistemine şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcılar güvenlik nedeniyle otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Bu durumda, PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve istenilen özelliklerden oluşan yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme dilediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz.

Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirebilirsiniz.

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