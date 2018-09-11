Ücretli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı. 4 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında belirlenen boş kontenjanları baz alarak tercihlerini gerçekleştiren sözleşmeli öğretmen adayları, bugün atama sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2018 Ücretli öğretmenlik atama sonuçlarının sorgulama ekranı..
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ajanslara gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
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