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Ücretli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili atama takvim açıklanmıştı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte açıklandı. İşte sonuç sorgulama sayfası.

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Ücretli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili atama takvim açıklanmıştı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte açıklandı. İşte sonuç sorgulama sayfası.

11 Eylül 2018 Salı 20:16
Ücretli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı. 4 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında belirlenen boş kontenjanları baz alarak tercihlerini gerçekleştiren sözleşmeli öğretmen adayları, bugün atama sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2018 Ücretli öğretmenlik atama sonuçlarının sorgulama ekranı..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ajanslara gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
 

Ãcretli Ã¶Äretmenlik atama sonuÃ§larÄ± MEB tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±... Ä°Åte sonuÃ§ sorgulama sayfasÄ±

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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