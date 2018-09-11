Ücretli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili atama takvim açıklanmıştı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte açıklandı. İşte sonuç sorgulama sayfası.